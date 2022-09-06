Опубликованы спутниковые снимки уничтоженного понтонного моста возле Дарьевки

ВСУ уничтожили понтонный мост в районе села Дарьевка Херсонской области, который российские оккупанты использовали для пересечения реки Ингулец. Стало известно, как выглядит понтон сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковые снимки моста за 5 сентября, которые опубликовали " Схемы ".

На спутниковом снимке Planet Labs кроме разрушенного рядом понтонного и поврежденного Дарьевского мостов можно увидеть повреждения здания у речного причала.

Об уничтожении моста уже отчитались в ОК "Юг".

"Ракетно-аптиллерийскими подразделениями выполнено 370 огневых задач по поражению подразделений противовоздушной обороны врага, районов сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонных переправ вблизи Дарьевки и вдоль Каховской ГЭС", - говорится в сообщении.