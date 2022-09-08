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ЗСУ наступають на Херсонщині, руйнуючи понтонні переправи ворога, - британська розвідка

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Україна, Четвер 08 вересня 2022 09:36
ЗСУ наступають на Херсонщині, руйнуючи понтонні переправи ворога, - британська розвідка Фото: наступ ЗСУ в Херсонській області триває (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Херсонській області українські бригади продовжують вести наступальні операції. ЗСУ зруйнували військовий понтонний міст в Дар'ївці, який російські сили розгорнули після того, як довколишній автомобільний міст був серйозно пошкоджений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

За даними британської розвідки, переправа в Дарьвці є одним з основних маршрутів між північним і південним секторами російської військової присутності на захід від річки Дніпро.

"Систематичні прицільні удари України по вразливих пунктах переходів продовжують чинити тиск на російські сили, які намагаються стримати українські атаки: це уповільнює їх здатність розгортати оперативні резерви і поповнювати запаси техніки зі сходу", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, ВСУ знищили понтонний міст в районі села Дар'ївка Херсонської області, який російські окупанти використовували для перетину річки Інгулець.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Збройні Сили України з 29 серпня 2022 року відновили наступальні операції на півдні України. Одним з елементів є наступ на широкому фронті на захід від річки Дніпро з упором на трьох напрямки в межах окупованої Росією Херсонської області.

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Збройні сили України Херсон
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