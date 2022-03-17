ВСУ нанесли значительные потери авиационному и матострелецкому полкам РФ

Отмечается, что морально-психологическое состояние летного состава крайне неудовлетворительное.

Также продолжаются случаи подачи рапортов на увольнение в связи с нежеланием участвовать в боевых действиях на территории Украины.

К тому же украинские защитники нанесли значительные потери подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа. Отмечается, что они ведут боевые действия в районах городов Харькова и изюма.

Всего потеряно до 30 процентов личного состава, вооружения и военной техники РФ.