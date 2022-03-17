Украинские защитники ликвидировали российского полковника
Украинские защитники ликвидировали командира 3-й мотострелковой дивизии - полковника Игоря Николаева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Оккупанты продолжают разрушать украинские города и убивать мирных людей. Однако, также российские военные продолжают нести потери на украинской земле.
"Подразделения сил обороны ликвидировали командира 3 - й мотострелковой дивизии полковника Игоря Николаева", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что под Прилуками ВСУ уничтожили вражескую колонну и пополнили свой автопарк российским "Ураганом".
Также мы писали, что в Днепропетровской области силами ПВО сбили две российские ракеты.
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