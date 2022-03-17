ru ua
Чт, 17 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские защитники ликвидировали российского полковника

Новина українською →
Украина, Четверг 17 марта 2022 20:19
Украинские защитники ликвидировали российского полковника Украинские военные ликвидировали российского полковника (facebook.com/831BrTA)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские защитники ликвидировали командира 3-й мотострелковой дивизии - полковника Игоря Николаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Оккупанты продолжают разрушать украинские города и убивать мирных людей. Однако, также российские военные продолжают нести потери на украинской земле.

"Подразделения сил обороны ликвидировали командира 3 - й мотострелковой дивизии полковника Игоря Николаева", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что под Прилуками ВСУ уничтожили вражескую колонну и пополнили свой автопарк российским "Ураганом".

Также мы писали, что в Днепропетровской области силами ПВО сбили две российские ракеты.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете