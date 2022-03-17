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В Николаевской области над жилыми домами сбили крылатую ракету "Калибр"

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Николаевская область, Четверг 17 марта 2022 13:26
В Николаевской области над жилыми домами сбили крылатую ракету "Калибр" В Николаевской области сбили ракету (zaxid.net)
Автор: Татьяна Самарук

В Николаевской области над жилыми домами сбили вражескую крылатую ракету "Калибр". Видео в сети опубликовали 17 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

О сбитии ракеты "Калибр" сообщил Виталий Ким. Пока никаких деталей неизвестно.

"Сбитый Калибр над жилым сектором", - заявил Ким.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области ВСУ сбили Су-25 и Су-35 оккупантов.

Также мы писали, что в Киеве остатки сбитой ракеты упали на многоэтажку. Отмечается, что произошло разрушение и возгорание.

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Николаевская область
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