В Николаевской области над жилыми домами сбили крылатую ракету "Калибр"

В Николаевской области над жилыми домами сбили вражескую крылатую ракету "Калибр". Видео в сети опубликовали 17 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

О сбитии ракеты "Калибр" сообщил Виталий Ким. Пока никаких деталей неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области ВСУ сбили Су-25 и Су-35 оккупантов.

Также мы писали, что в Киеве остатки сбитой ракеты упали на многоэтажку. Отмечается, что произошло разрушение и возгорание.

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