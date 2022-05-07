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ВСУ нанесли удар по железнодорожной развязке в Ясиноватой

Фото: ВСУ нанесли удар по ж/д станции в Ясиноватой (wiki-org)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 7 мая, украинские военные ударили по Ясиноватскому железнодорожному узлу. Станция расположена в оккупированной части Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"У оккупантов стало проблемой больше. Метко по Ясиноватскому транспортному железнодорожному узлу. Наши. Проблем с логистикой у оккупантов увеличится", - написал он.

Отметим, что до 2014 года станция Донецкой железной дороги в Ясиноватой была крупнейшей железнодорожной станцией и железнодорожным узлом в Донецкой области. После оккупации боевиками железнодорожная инфраструктура станции была значительно повреждена, грузовое и пассажирское сообщение через станцию были прекращены. В 2015 году боевики открыли пассажирское сообщение до станции Луганск. Также пригородными поездами можно доехать до Горловки, Иловайска, Енакиево. Остальные маршруты не работают.

Как сообщалось, во временно оккупированной Макеевке (Донецкая область) в среду утром, 4 мая, произошел сильный пожар - горела нефтебаза. По предварительным данным, 1 человек погиб и 2 получили ранения.

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