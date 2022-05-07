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ЗСУ завдали удару по залізничній розв'язці в Ясинуватій

Фото: ЗСУ завдали удару по залізничній станції в Ясинуватій (wiki-org)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 7 травня, українські військові вдарили по Ясинуватському залізничному вузлу. Станція розташована в окупованій частині Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"У окупантів стало проблемою більше. Влучно по Ясинуватському транспортному залізничному вузлу. Наші. Проблем з логістикою у окупантів збільшиться", - написав він.

Зазначимо, що до 2014 року станція Донецької залізниці в Ясинуватій була найбільшою залізничною станцією та залізничним вузлом у Донецькій області. Після окупації бойовиками залізнична інфраструктура станції була значно пошкоджена, вантажне та пасажирське сполучення через станцію було припинено. У 2015 році бойовики відкрили пасажирське сполучення до станції Луганськ. Також приміськими потягами можна доїхати до Горлівки, Іловайська, Єнакієвого. Інші маршрути не працюють.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованій Макіївці (Донецька область) у середу вранці, 4 травня, сталася сильна пожежа - горіла нафтобаза. За попередніми даними, 1 особа загинула та 2 отримали поранення.

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