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ВСУ нанесли удар по железнодорожному полотну и переезду в Запорожской области: что известно

Фото: ВСУ нанесли удар по железнодорожному полотну и переезду в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на воскресенье, 24 июля, Вооруженные силы Украины нанесли удар по железнодорожному полотну и переезду в селе Новобогдановка Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Стратком ВСУ в Telegram.

"В селе Новобогдановка наши Боинги нанесли точный удар по железнодорожному полотну и переезду, тем самым усложнив подвоз логисты врагу, чем вызвали немалую панику у уже и так деморализованного врага", - говорится в сообщении.

При этом ночью в оккупированных Мелитополе и Акимовке было слышно громкие взрывы.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что оккупанты захватили мощности облэнерго в Мелитополе.

Кроме того, Федоров сообщал, что жители Мелитополя сжигают урожай, чтобы не отдавать оккупантам. Он отметил, что россияне вывезли уже более 100 вагонов сельхозпродукции на сотни миллионов гривен.

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