ВСУ нанесли удар по железнодорожному полотну и переезду в Запорожской области: что известно

В ночь на воскресенье, 24 июля, Вооруженные силы Украины нанесли удар по железнодорожному полотну и переезду в селе Новобогдановка Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Стратком ВСУ в Telegram .

"В селе Новобогдановка наши Боинги нанесли точный удар по железнодорожному полотну и переезду, тем самым усложнив подвоз логисты врагу, чем вызвали немалую панику у уже и так деморализованного врага", - говорится в сообщении.

При этом ночью в оккупированных Мелитополе и Акимовке было слышно громкие взрывы.