ЗСУ завдали удару по залізничному полотну і переїзду в Запорізькій області: що відомо

У ніч на неділю, 24 липня, Збройні сили України завдали удару по залізничному полотну і переїзду в селі Новобогданівка Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Стратком ВСУ в Telegram.
"У селі Новобогданівка наші Боїнги завдали точного удару по залізничному полотну і переїзду, тим самим ускладнивши підвезення логісти ворогу, чим викликали чималу паніку у вже і так деморалізованого ворога", - йдеться в повідомленні.
При цьому вночі в окупованих Мелітополі та Якимівці було чутно гучні вибухи.
Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що окупанти захопили потужності обленерго в Мелітополі.
Крім того, Федоров повідомляв, що жителі Мелітополя спалюють урожай, щоб не віддавати окупантам. Він зазначив, що росіяни вивезли вже понад 100 вагонів сільгосппродукції на сотні мільйонів гривень.
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