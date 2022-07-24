ЗСУ завдали удару по залізничному полотну і переїзду в Запорізькій області: що відомо

У ніч на неділю, 24 липня, Збройні сили України завдали удару по залізничному полотну і переїзду в селі Новобогданівка Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Стратком ВСУ в Telegram .

"У селі Новобогданівка наші Боїнги завдали точного удару по залізничному полотну і переїзду, тим самим ускладнивши підвезення логісти ворогу, чим викликали чималу паніку у вже і так деморалізованого ворога", - йдеться в повідомленні.

При цьому вночі в окупованих Мелітополі та Якимівці було чутно гучні вибухи.