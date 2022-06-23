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ВСУ нанесли удар по острову Змеиный: уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс

ВСУ уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс на Змеином (Фото: mapio.net)
Автор: Константин Широкун

Подразделения ВСУ проводят военную операцию по уничтожению сил противника на острове Змеиный. 22 июня украинскими военными поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

В целом, за сутки ВСУ на юге вывели из строя самоходную гаубицу "Мста-С", зенитную установку, несколько единиц автомобильной техники. Также в результате точных ударов поражены два склада боеприпасов в Херсонской области. Всего же за день убито около 20 российских солдат и офицеров.

Напомним, ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по российскому гарнизону на острове Змеиный. В результате атаки было уничтожено существенное количество оккупантов.

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