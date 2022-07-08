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ВСУ на юге нанесли ряд ударов парами вертолетов по опорному пункту и складам противника

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Киев, Пятница 08 июля 2022 03:42
ВСУ на юге нанесли ряд ударов парами вертолетов по опорному пункту и складам противника Фото: ВСУ на южном направлении нанесли три парных авиаудара (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские авиаторы на южном направлении трижды нанесли удары парами вертолетов по опорному пункту, а также скоплению противника и вражеской технике в районе Давыдова Брода и Правдино Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

В ходе воздушного противостояния над Черным морем вражеский истребитель Су-35 применил управляемые ракеты "воздух-воздух" по паре штурмовиков ВСУ, но безрезультатно.

В Херсонской области войска РФ ударным вертолетом Ка-52 пытались атаковать украинские позиции, но были вынуждены отступить, уклоняясь от ответного огня.

За день ракетно-артиллерийскими и другими подразделениями на южном направлении уничтожено 12 солдат противника, танк, гаубицу "Мста-Б", склад боеприпасов, а также беспилотник "Орлан-10", уничтоженный при попытке вести разведку в районе Высокополья.

Напомним, вчера в оккупированном Скадовске прогремел взрыв, один человек погиб. Кроме того, ранее в Херсоне были уничтожены склады российских военных.

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