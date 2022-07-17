ВСУ нанесли ракетный удар по троллейбусному депо Алчевска, где разместились оккупанты

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по троллейбусному депо в оккупированном Алчевске Луганской области. Там размещался личный состав оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Стратком ВСУ в Telegram .

"Ракетка прилетела как раз когда бухие "асвабадители" под утро улеглись и только начали видеть розовые сны", - говорится в сообщении.

По данным российских СМИ, ракетный удар был нанесен по "складам минеральных удобрений".