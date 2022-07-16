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У россиян не получается полностью захватить Луганскую область, они несут потери, - Гайдай

Новина українською →
Украина, Суббота 16 июля 2022 21:16
У россиян не получается полностью захватить Луганскую область, они несут потери, - Гайдай Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (t.me/dom_channel)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты совершают попытки оккупации Луганской области, но украинские воины успешно отбивают атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"На сегодняшний день даже то, что Шойгу (министр обороны РФ Сергей Шойгу - ред.) доложил о том, что уже они контролируют Луганскую область, то могу сказать, что большинство области они контролируют, но два населенных пункта (Белогоровка и Верхнекаменка - ред.), там идут ожесточенные бои, пройти они там не могут", - заявил Гайдай.

Он подчеркнул, что россияне теряют как личный состав, так и огромное количество техники. При этом штурмы продолжаются постоянно, но захватчики не имеют успеха.

По словам главы ОВА, для поиска слабых мест в нашей обороне, россияне отправляют ДРГ. Но их постоянно уничтожают наши войска.

Напомним, ранее стало известно, что в четверг, 14 июля, в центре Северодонецка подорвался автомобиль с вражескими войсками. В результате шесть оккупантов получили ранения.

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