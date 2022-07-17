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ЗСУ завдали ракетного удару по тролейбусному депо Алчевська, де розмістилися окупанти

Фото: ЗСУ знищили тролейбусне депо в Алчевську, в якому була база окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні чили України завдали ракетного удару по тролейбусному депо в окупованому Алчевську Луганської області. Там розміщувався особовий склад окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Стратком ВСУ в Telegram.

"Ракетка прилетіла якраз коли бухі "асвабадітелі" під ранок вляглися і тільки почали бачити рожеві сни", - йдеться в повідомленні.

За даними російських ЗМІ, ракетний удар був нанесений по "складах мінеральних добрив".

Нагадаємо, раніше глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай заявив, що окупанти здійснюють спроби окупації Луганської області, але українські воїни успішно відбивають атаки.

Крім того, 14 липня, у центрі Сєвєродонецька підірвався автомобіль з ворожими військами. В результаті шість окупантів отримали поранення.

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Збройні сили УкраїниАлчевськВійна Росії проти України