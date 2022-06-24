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ВСУ нанесли пять авиаударов на южном направлении: враг понес потери

Фото: украинские истребители (facebook.com/rnbou)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины нанесли пять авиаударов на южном направлении. Российские войска несут потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Также он сообщил, что Россия вывела из Севастополя шесть кораблей-ракетоносцев. Пять из них направились в северо-западном направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные отходят от Северодонецка. Инфраструктура города полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.

Кроме того, украинским защитникам удалось отбить атаку на Лисичанск Луганской области. Однако враг смог оккупировать Николаевку.

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