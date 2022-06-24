ВСУ нанесли пять авиаударов на южном направлении: враг понес потери

Вооруженные силы Украины нанесли пять авиаударов на южном направлении. Российские войска несут потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.
Также он сообщил, что Россия вывела из Севастополя шесть кораблей-ракетоносцев. Пять из них направились в северо-западном направлении.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные отходят от Северодонецка. Инфраструктура города полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.
Кроме того, украинским защитникам удалось отбить атаку на Лисичанск Луганской области. Однако враг смог оккупировать Николаевку.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.