ЗСУ завдали п'ять авіаударів на південному напрямку: ворог зазнав втрат

Збройні сили України завдали п'ять авіаударів на південному напрямку. Російські війська зазнають втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал спікера Одеської ОВВА Сергія Братчука.
Також він повідомив, що Росія вивела з Севастополя шість кораблів-ракетоносців. П'ять з них попрямували в північно-західному напрямку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові відходять від Сєвєродонецька. Інфраструктура міста повністю знищена, пошкоджені або зруйновані 90% будинків.
Крім того, українським захисникам вдалося відбити атаку на Лисичанськ Луганської області. Однак ворог зміг окупувати Миколаївку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.