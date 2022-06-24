RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ завдали п'ять авіаударів на південному напрямку: ворог зазнав втрат

Фото: українські винищувачі (facebook.com/rnbou)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України завдали п'ять авіаударів на південному напрямку. Російські війська зазнають втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал спікера Одеської ОВВА Сергія Братчука.

Також він повідомив, що Росія вивела з Севастополя шість кораблів-ракетоносців. П'ять з них попрямували в північно-західному напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові відходять від Сєвєродонецька. Інфраструктура міста повністю знищена, пошкоджені або зруйновані 90% будинків.

Крім того, українським захисникам вдалося відбити атаку на Лисичанськ Луганської області. Однак ворог зміг окупувати Миколаївку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніАгресія РФ