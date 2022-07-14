ВСУ отбили оккупантов на донецком направлении и не дали захватить Углегорскую ТЭС, - Генштаб

Российские оккупационные войска понесли потери на донецком направлении. Также ВСУ не дали врагу захватить Углегорскую теплоэлектростанцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Продолжаются 141 сутки героического противостояния украинцев. Ситуация на фронте следующая:
Ситуация без существенных изменений. На последнем - вражеские подразделения обстреляли населенные пункты Дорошевка и Грабовское Сумской области.
Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменное, Серебрянка, Спирное, Нью-Йорк, Яковлевка, Соледарь, Белогоровка, Выемка, Семигорье, Майское, Покровское и других. Нанес авиаудары в частности неподалеку Нью-Йорка, Новой Каменки, Яковлевки, Ивано-Дарьевки, Авдеевки.
Враг наступательных и штурмовых действий не вел. Однако обстрелял позиции ВСУ из артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Красногоровка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Новоукраинка, Времовка, Ольговское, Темировка, Белогорье, Малиновка, Каменское, Новоандреевка, Невельское и Орехов.
Напомним, сегодня российские войска обстреляли центр Винницы крылатыми ракетами "Калибр", которые были выпущены с подводной лодки в Черном море.
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