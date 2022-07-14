ЗСУ відбили окупантів на донецькому напрямку і не дали захопити Вуглегірську ТЕС, - Генштаб

Російські окупаційні війська зазнали втрат на донецькому напрямку. Також ЗСУ не дали ворогові захопити Вуглегірську теплоелектростанцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Триває 141 день героїчного протистояння українців. Ситуація на фронті така:
Ситуація без суттєвих змін. На останньому – ворожі підрозділи обстріляли населені пункти Дорошівка та Грабівське Сумської області.
Противник намагається утримати зайняті раніше межі та позиції. Здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії міста Харкова та населених пунктів Протопопівка, Прудянка, Світличне, Микільське, Черкаські Тишки, Старий Салтов, Рубіжне.
Окупанти нанесли авіаційні удари неподалік від Петрівки, а також вели повітряну розвідку з оперативно-тактичними БПЛА "Орлан-10" поблизу Василенкова та Шевченка.
Ворог намагається покращити тактичне становище своїх підрозділів. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Іванівки, Барвінкового, Богородичного, Кутузівки, Великої Камишевахи, Тетянівки, Новомиколаївки та Костянтинівки. Задіяв авіацію для удару районом Маяки.
Штурмові дії ворога в районі населеного пункту Курулька наші воїни успішно відбили.
Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам'яне, Серебрянка, Спірне, Нью-Йорк, Яків, Соледар, Білогорівка, Виїмка, Семигір'я, Майське, Покровське та інших. Наніс авіаудари зокрема неподалік Нью-Йорка, Нової Кам'янки, Яківлівки, Івано-Дар'ївки, Авдіївки.
Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне становище у районах Верхньокам'янського та Кам'янки та встановити контроль над Вуглегірською ТЕС. Українські воїни точним вогнем завдали ворогові шкоди і змусили відступити.
Ворог наступальних та штурмових дій не вів. Однак обстріляв позиції ЗСУ з артилерії в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Красногорівка, Мар'їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Времівка, Ольговське, Темірування, Білогір'я, Малинівка, Кам'янське, Новоандріївка, Невельське та Оріхів.
Противник здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах Лиманів, Посад-Покровського, Степової Долини, Прибузького, Олександрівки, Зорі, Котлярьового, Любомування, Новомиколаївки, Мирного, Киселівки, Благодатного, Кобзарцев, Яковлєв, Княжівки, Іванів. Застосував авіацію для удару неподалік Таврійського.
В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує блокувати північно-західну частину Чорного моря та завдає ракетних ударів по об'єктах на території України.
Нагадаємо, сьогодні російські війська обстріляли центр Вінниці крилатими ракетами "Калібр", які були випущені з підводного човна в Чорному морі.
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