ВСУ отбили оккупантов на донецком направлении и не дали захватить Углегорскую ТЭС, - Генштаб
Российские оккупационные войска понесли потери на донецком направлении. Также ВСУ не дали врагу захватить Углегорскую теплоэлектростанцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Продолжаются 141 сутки героического противостояния украинцев. Ситуация на фронте следующая:
Волынское, Полесское и Северское направления
Ситуация без существенных изменений. На последнем - вражеские подразделения обстреляли населенные пункты Дорошевка и Грабовское Сумской области.
Харьковское направление
Противник пытается удержать занятые ранее рубежи и позиции. Совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии города Харькова и населенных пунктов Протопоповка, Прудянка, Светличное, Никольское, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Рубежное.
Оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку от Петровки, а также вели воздушную разведку с оперативно-тактическими БПЛА "Орлан-10" вблизи Василенкова и Шевченко.
Славянское направление
Враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Ивановки, Барвенкового, Богородичного, Кутузовки, Большой Камышевахи, Татьяновки, Новониколаевки и Константиновки. Задействовал авиацию для удара по району Маяки.
Штурмовые действия врага в районе населенного пункта Курулька наши воины успешно отразили.
Донецкое направление
Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменное, Серебрянка, Спирное, Нью-Йорк, Яковлевка, Соледарь, Белогоровка, Выемка, Семигорье, Майское, Покровское и других. Нанес авиаудары в частности неподалеку Нью-Йорка, Новой Каменки, Яковлевки, Ивано-Дарьевки, Авдеевки.
Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Верхнекаменского и Каменки и установить контроль над Углегорской ТЭС. Украинские воины точным огнем нанесли врагу урон и заставили отступить.
Новопавловское и Запорожское направления
Враг наступательных и штурмовых действий не вел. Однако обстрелял позиции ВСУ из артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Красногоровка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Новоукраинка, Времовка, Ольговское, Темировка, Белогорье, Малиновка, Каменское, Новоандреевка, Невельское и Орехов.
Южнобужское направление
Противник осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Лиманов, Посад-Покровского, Степной Долины, Прибугского, Александровки, Зари, Котляревого, Любомировки, Новониколаевки, Мирного, Киселевки, Благодатного, Кобзарцев, Яковлев, , Княжевки, Ивановки, и Красного Яра. Применил авиацию для удара неподалеку от Таврического.
В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает блокировать северо-западную часть Черного моря и наносит ракетные удары по объектам на территории Украины.
Напомним, сегодня российские войска обстреляли центр Винницы крылатыми ракетами "Калибр", которые были выпущены с подводной лодки в Черном море.
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