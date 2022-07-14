ВСУ отбили оккупантов на донецком направлении и не дали захватить Углегорскую ТЭС, - Генштаб

Российские оккупационные войска понесли потери на донецком направлении. Также ВСУ не дали врагу захватить Углегорскую теплоэлектростанцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Продолжаются 141 сутки героического противостояния украинцев. Ситуация на фронте следующая:

Волынское, Полесское и Северское направления

Ситуация без существенных изменений. На последнем - вражеские подразделения обстреляли населенные пункты Дорошевка и Грабовское Сумской области.

Харьковское направление

Противник пытается удержать занятые ранее рубежи и позиции. Совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии города Харькова и населенных пунктов Протопоповка, Прудянка, Светличное, Никольское, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Рубежное.

Оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку от Петровки, а также в ели воздушную разведку с оперативно-тактическими БПЛА "Орлан-10" вблизи Василенкова и Шевченко.

Славянское направление

Враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Ивановки, Барвенкового, Богородичного, Кутузовки, Большой Камышевахи, Татьяновки, Новониколаевки и Константиновки. Задействовал авиацию для удара по району Маяки.

Штурмовые действия врага в районе населенного пункта Курулька наши воины успешно отразили.

Донецкое направление

Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменное, Серебрянка, Спирное, Нью-Йорк, Яковлевка, Соледарь, Белогоровка, Выемка, Семигорье, Майское, Покровское и других. Нанес авиаудары в частности неподалеку Нью-Йорка, Новой Каменки, Яковлевки, Ивано-Дарьевки, Авдеевки.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Верхнекаменского и Каменки и установить контроль над Углегорской ТЭС. Украинские воины точным огнем нанесли врагу урон и заставили отступить.

Новопавловское и Запорожское направления

Враг наступательных и штурмовых действий не вел. Однако обстрелял позиции ВСУ из артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Красногоровка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Новоукраинка, Времовка, Ольговское, Темировка, Белогорье, Малиновка, Каменское, Новоандреевка, Невельское и Орехов.

Южнобужское направление

Противник осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Лиманов, Посад-Покровского, Степной Долины, Прибугского, Александровки, Зари, Котляревого, Любомировки, Новониколаевки, Мирного, Киселевки, Благодатного, Кобзарцев, Яковлев, , Княжевки, Ивановки, и Красного Яра. Применил авиацию для удара неподалеку от Таврического.