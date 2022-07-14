ЗСУ відбили окупантів на донецькому напрямку і не дали захопити Вуглегірську ТЕС, - Генштаб

Російські окупаційні війська зазнали втрат на донецькому напрямку. Також ЗСУ не дали ворогові захопити Вуглегірську теплоелектростанцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Триває 141 день героїчного протистояння українців. Ситуація на фронті така:

Волинський, Поліський та Сіверський напрямки

Ситуація без суттєвих змін. На останньому – ворожі підрозділи обстріляли населені пункти Дорошівка та Грабівське Сумської області.

Харківський напрямок

Противник намагається утримати зайняті раніше межі та позиції. Здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії міста Харкова та населених пунктів Протопопівка, Прудянка, Світличне, Микільське, Черкаські Тишки, Старий Салтов, Рубіжне.

Окупанти нанесли авіаційні удари неподалік від Петрівки, а також вели повітряну розвідку з оперативно-тактичними БПЛА "Орлан-10" поблизу Василенкова та Шевченка.

Слов'янський напрямок

Ворог намагається покращити тактичне становище своїх підрозділів. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Іванівки, Барвінкового, Богородичного, Кутузівки, Великої Камишевахи, Тетянівки, Новомиколаївки та Костянтинівки. Задіяв авіацію для удару районом Маяки.

Штурмові дії ворога в районі населеного пункту Курулька наші воїни успішно відбили.

Донецький напрямок

Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам'яне, Серебрянка, Спірне, Нью-Йорк, Яків, Соледар, Білогорівка, Виїмка, Семигір'я, Майське, Покровське та інших. Наніс авіаудари зокрема неподалік Нью-Йорка, Нової Кам'янки, Яківлівки, Івано-Дар'ївки, Авдіївки.

Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне становище у районах Верхньокам'янського та Кам'янки та встановити контроль над Вуглегірською ТЕС. Українські воїни точним вогнем завдали ворогові шкоди і змусили відступити.

Новопавлівський та Запорізький напрямки

Ворог наступальних та штурмових дій не вів. Однак обстріляв позиції ЗСУ з артилерії в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Красногорівка, Мар'їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Времівка, Ольговське, Темірування, Білогір'я, Малинівка, Кам'янське, Новоандріївка, Невельське та Оріхів.

Південнобузький напрямок

Противник здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах Лиманів, Посад-Покровського, Степової Долини, Прибузького, Олександрівки, Зорі, Котлярьового, Любомування, Новомиколаївки, Мирного, Киселівки, Благодатного, Кобзарцев, Яковлєв, Княжівки, Іванів. Застосував авіацію для удару неподалік Таврійського.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує блокувати північно-західну частину Чорного моря та завдає ракетних ударів по об'єктах на території України.