ЗСУ завдали ще два удари по російських військах у Чорнобаївці
Фото: Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Українські захисники здійснили ще два удари по російських військах, зосереджених у Чорнобаївці Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави офісу президента Олексія Арестовича.
"Чорнобаївка сьогодні 13-й і 14-раз..",- зазначив він.
Нагадаємо, 28 березня українські захисники в 12-е вдарили по російських військах, зосереджених в Чорнобаївці.
Раніше повідомлялося, що на аеродромі в Чорнобаївці ЗСУ ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії РФ генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.