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ЗСУ завдали ще два удари по російських військах у Чорнобаївці

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Херсонська область, Субота 02 квітня 2022 06:58
ЗСУ завдали ще два удари по російських військах у Чорнобаївці Фото: Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Артур Родивилов

Українські захисники здійснили ще два удари по російських військах, зосереджених у Чорнобаївці Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави офісу президента Олексія Арестовича.

"Чорнобаївка сьогодні 13-й і 14-раз..",- зазначив він.

Нагадаємо, 28 березня українські захисники в 12-е вдарили по російських військах, зосереджених в Чорнобаївці.

Раніше повідомлялося, що на аеродромі в Чорнобаївці ЗСУ ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії РФ генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.

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