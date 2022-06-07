UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ нанесли авиаудары по оккупантам в Херсонской и Николаевской областях

Фото: украинские военные атаковали оккупантов в Херсонской и Николаевской областях (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Роман Мирончук

В понедельник, 6 июня, ВСУ нанесли 2 удара по российским оккупантам и их позициям в Херсонской области и 2 удара по складам с боеприпасами врага в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Оперативного командования "Юг".

"Враг ощутил на себе 2 вертолетных удара по скоплению его сил и позициям на Херсонщине, а также 2 авиационных удара парами самолетов по складам боеприпасов на Николаевщине", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские защитники уничтожили 26 российских солдат и 10 единиц вражеской техники, среди которых танк и еще 6️ единиц бронированной техники, 2️ автомобили и гаубица.

"Корабельная группировка в Черном море продолжает держать наготове 2️ надводных и 1 подводный носитель крылатых ракет. Также в готовности к действиям 1️ большой десантный корабль", - добавили украинские военные.

Напомним, российские военные покинули село Благодатное под Херсоном для проведения перегруппировки.

Мы также писали о том, что, по словам Арестовича, оккупанты попытаются на этой неделе дойти до Славянска Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВооруженные силы Украины