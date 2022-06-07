ВСУ нанесли авиаудары по оккупантам в Херсонской и Николаевской областях

В понедельник, 6 июня, ВСУ нанесли 2 удара по российским оккупантам и их позициям в Херсонской области и 2 удара по складам с боеприпасами врага в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Оперативного командования "Юг".

"Враг ощутил на себе 2 вертолетных удара по скоплению его сил и позициям на Херсонщине, а также 2 авиационных удара парами самолетов по складам боеприпасов на Николаевщине", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские защитники уничтожили 26 российских солдат и 10 единиц вражеской техники, среди которых танк и еще 6️ единиц бронированной техники, 2️ автомобили и гаубица.

"Корабельная группировка в Черном море продолжает держать наготове 2️ надводных и 1 подводный носитель крылатых ракет. Также в готовности к действиям 1️ большой десантный корабль", - добавили украинские военные.