RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ завдали авіаударів по окупантам у Херсонській та Миколаївській областях

Фото: українські військові атакували окупантів у Херсонській та Миколаївській областях (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Роман Мирончук

У понеділок, 6 червня, ВСУ завдали 2 удари по російським окупантам і їх позиціях в Херсонській області і 2 удари по складах з боєприпасами ворога в Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Оперативного командування "Південь".

"Ворог відчув на собі 2 вертолітних удари по скупченню його сил і позиціях на Херсонщині, а також 2 авіаційних удари парами літаків по складах боєприпасів на Миколаєві", - йдеться в повідомленні.

Крім того, українські захисники знищили 26 російських солдатів і 10 одиниць ворожої техніки, серед яких танк і ще 6 одиниць броньованої техніки, 2 автомобілі і гаубиця.

"Корабельне угруповання в Чорному морі продовжує тримати напоготові 2 надводних і 1 підводний носій крилатих ракет. Також у готовності до дій 1 великий десантний корабель", - додали українські військові.

Нагадаємо, російські військові покинули село Благодатне під Херсоном для проведення перегрупування.

Ми також писали про те, що, за словами Арестовича, окупанти спробують цього тижня дійти до Слов'янська Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниЗбройні сили України