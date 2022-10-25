ЗСУ накрили базу "кадирівців" під Херсоном: ворог зазнав великих втрат, - Хлань

Збройні сили України накрили вогнем базу російських військових на лівому березі Херсонської області. Внаслідок удару загинули понад 40 окупантів, також є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

Хлань розповів, що знищити базу вдалося після того, як "кадирівці" зняли на камеру себе та позиції, де вони розмістилися.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що біля Херсона було зруйновано тимчасову переправу росіян, яка знаходилася під Антонівським мостом. Вона була сконструйована з кількох барж.

Як повідомляли в Генштабі, росіяни мінують мости та переправи на захоплених територіях Миколаївської та Херсонської областей.

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