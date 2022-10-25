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ВСУ накрыли базу "кадыровцев" под Херсоном: враг понес большие потери, - Хлань

Фото: ВСУ накрыли базу "кадыровцев" под Херсоном (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины накрыли огнем базу российских военных на левом берегу Херсонской области. В результате удара погибли более 40 оккупантов, также есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

Хлань рассказал, что уничтожить базу удалось после того, как "кадыровцы" сняли на камеру себя и позиции, где они разместились.

Напомним, вчера стало известно, что возле Херсона была разрушена временная переправа россиян, которая находилась под Антоновским мостом. Она была сконструирована из нескольких барж.

Как сообщали в Генштабе, россияне минируют мосты и переправы на захваченных территориях Николаевской и Херсонской областей.

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