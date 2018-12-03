ЗСУ розпочали збори оперативного резерву першої черги

Фото: українські військові (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Зокрема, передбачається проведення 10-денних навчань на полігонах у Херсонській та Запорізькій областях

У навчальних центрах Збройних сил України (ЗСУ) сьогодні, 3 грудня 2018 року, розпочались збори оперативного резерву першої черги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства оборони України у Facebook.

Як зазначається, для підвищення рівня готовності військ до застосування за призначенням у разі відкритої агресії, зокрема, передбачається проведення 10-денних бригадних тактичних навчань на полігонах у Херсонській, Запорізькій областях.

"Збори, які розпочались сьогодні із військовослужбовцями оперативного резерву першої черги бойових частин триватимуть до 20 діб. Разом з тим, у рамках військового стажування, передбачено залучення курсантів ВВНЗ для виконання обов'язків на посадах командирів та інструкторів навчальних взводів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, всі заплановані заходи планується завершити до католицького Різдва, 25 грудня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 10 областях України до 26 грудня введено воєнний стан.

Як писало РБК-Україна, президент України Петро Порошенко сподівається, що воєнний стан не потрібно буде продовжувати.