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ВСУ начали движение. У Зеленского прогнозируют тяжелые бои на востоке

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

В Офисе президента Украины прогнозируют тяжелые бои на востоке, но стянутых российских войск не хватит для окружения. Тем не менее украинские силы уже начали движение в этом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "24 канала".

По его словам, стянутых российских войск не хватит для стремительной победы на востоке.

"Это будут трудные бои. Наши войска начали там определенное движение еще вчера", - отметил Арестович.

Он подчеркнул, что самая большая опасность ждет мирных жителей Харькова, Краматорска и Славянска.

"Большая кампания - всегда большие объемы авиационных, ракетных, артиллерийских ударов. Советую харьковчанам быть очень осторожными", - добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия пытается захватить побольше территорий, чтобы усилить позицию на переговорах.

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