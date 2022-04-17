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ЗСУ почали рух. У Зеленського прогнозують важкі бої на сході

Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

В Офісі президента України прогнозують важкі бої на сході, але стягнутих російських військ не вистачить для оточення. Проте українські сили вже почали рух у цьому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "24 каналу".

За його словами, стягнутих російських військ не вистачить для стрімкої перемоги на сході.

"Це будуть важкі бої. Наші війська почали там певний рух ще вчора", - зазначив Арестович.

Він підкреслив, що найбільша небезпека чекає мирних жителів Харкова, Краматорська і Слов'янська.

"Велика кампанія - завжди великі обсяги авіаційних, ракетних, артилерійських ударів. Раджу харків'янам бути дуже обережними", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія намагається захопити побільше територій, щоб посилити позицію на переговорах.

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Офіс президентаВійна Росії проти України