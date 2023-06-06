ВСУ мають знайти слабкі місця в обороні ворога для успішного контрнаступу, - Пентагон

Українські військові мають знайти у бороні противника слабкі місця, що допоможе ЗСУ розвинути успішний контрнаступ.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"Широко відомо, що Росія звела оборону вздовж окупованих територій, і в багатьох випадках - глибоку оборону. Ми спостерігаємо кілька ліній укріплень, ровів, "зубів дракона", підготовлених позицій тощо", - зазначив Остін.

Водночас, за словами міністра оборони США, окупантам доводиться стримувати наступ на досить тривалій території.

"Отже, вони (росіяни – ред.), очевидно, не можуть бути сильними у всіх місцях. Тому солдати ЗСУ повинні знайти ті переваги, якими вони можуть скористатися", - наголосив глава Пентагону.

Контрнаступ ЗСУ

Багато офіційних осіб раніше говорили про те, що контрнаступ українських військових мав розпочатися навесні. Але у зв'язку з відсутністю всієї необхідної зброї для активних дій у ЗСУ, його перенесли.

Водночас, наприкінці травня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що наша країна вже має необхідний мінімум озброєння для контрнаступу. В Офісі президента повідомляли про початок підготовчих операцій щодо звільнення територій.

Незабаром голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі зазначив, що готовність України до контрнаступу зараз на дуже хорошому рівні.