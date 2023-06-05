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Генерал США: Україна дуже добре готова до контрнаступу, але робити прогнози зарано

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Понеділок 05 червня 2023 15:51
Генерал США: Україна дуже добре готова до контрнаступу, але робити прогнози зарано Фото: Марк Міллі, генерал США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Готовність України до контрнаступу зараз на дуже гарному рівні. Але для прогнозів час ще не настав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі в інтерв'ю CNN.

Міллі, говорячи про "дуже хорошу готовність" України до звільнення територій від росіян, зазначив, що "поки що зарано говорити про те, які будуть результати".

"Вони (українці - ред.) перебувають у стані війни, яка є екзистенційною загрозою для виживання України і має велике значення для решти світу - для Європи, дійсно для Сполучених Штатів, але також і для всього світу", - заявив генерал.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, раніше офіційні представники України неодноразово заявляли про те, що контрнаступ наших військових мав розпочатися навесні. Але цього не сталося, оскільки союзники не надали нашим захисникам усю необхідну зброю для активних дій.

При цьому наприкінці травня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що наша країна вже має необхідний мінімум озброєння для контрнаступу. В Офісі президента повідомляли про початок підготовчих операцій щодо звільнення територій.

Пізніше готовність України до контрнаступу підтвердив і президент України Володимир Зеленський.

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