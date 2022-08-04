ВСУ массово уничтожают элитных десантников России в Херсонской области, - СтратКом

Украинские военные "уничтожают пачками" элитные подразделения ВДВ российских оккупантов в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
По информации организации, свидетельством продвижения украинских военных в Херсонской области являются колоссальные потери россиян. Они приходятся на элитные подразделения ВДВ, которые были переброшены в регион.
В доказательство успешной ликвидации россиян СтратКом приводит списки убитых россиян из 747 гвардейского десантно-штурмового полка.
Cписки убитых россиян (t.me/AFUStratCom)
Напомним, ранее стало известно, что в северо-восточные районы Херсонской области россияне стягивают оружие и технику. В ВСУ предполагают, что оккупанты настроены атаковать.
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