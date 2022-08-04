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ЗСУ масово знищують елітних десантників Росії на Херсонщині, - СтратКом

Фото: ЗСУ масово знищують елітних десантників Росії у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові "знищують пачками" елітні підрозділи повітрянодесатних військ російських окупантів у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

За інформацією організації, свідченням просування українських військових у Херсонській області є колосальні втрати росіян. Вони припадають на елітні підрозділи десантникві, які були перекинуті в регіон.

На доказ успішної ліквідації росіян СтратКом наводить списки вбитих росіян з 747 гвардійського десантно-штурмового полку.

Списки вбитих росіян (t.me/AFUStratCom)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у північно-східні райони Херсонської області росіяни стягують зброю і техніку. У ЗСУ припускають, що окупанти налаштовані атакувати.

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Збройні сили УкраїниХерсонская областьВійна Росії проти України