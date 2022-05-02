UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ ликвидировали группу сибирского спецназа на Донбассе

Фото: Россия потеряла группу спецназа на Донбассе (facebook com mod mil rus)
Автор: Александр Мороз

Украинские военные в Донецкой области уничтожили группу российского спецназа из Сибири. Потери понесла 24-я отдельная бригада спецназа ГРУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Сообщается, что десантники уничтожили группу российских спецназовцев из Сибири в районе поселка Ямполь.

"В частности, на видео зафиксированы остатки бронетехники и личного состава 24-й отдельной бригады специального назначения Главного управления (ранее известное как ГРУ) Генерального штаба Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Украинские десантники продолжают успешно вести боевые действия на этом направлении, постоянно уничтожая российских оккупантов и их бронетехнику.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ провели успешную операцию в Харьковской области, уничтожив два танка и блиндаж противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныДонецкая областьВойна России против Украины