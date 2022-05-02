ВСУ ликвидировали группу сибирского спецназа на Донбассе

Украинские военные в Донецкой области уничтожили группу российского спецназа из Сибири. Потери понесла 24-я отдельная бригада спецназа ГРУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Сообщается, что десантники уничтожили группу российских спецназовцев из Сибири в районе поселка Ямполь.
"В частности, на видео зафиксированы остатки бронетехники и личного состава 24-й отдельной бригады специального назначения Главного управления (ранее известное как ГРУ) Генерального штаба Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Украинские десантники продолжают успешно вести боевые действия на этом направлении, постоянно уничтожая российских оккупантов и их бронетехнику.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ провели успешную операцию в Харьковской области, уничтожив два танка и блиндаж противника.
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