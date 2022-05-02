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ЗСУ ліквідували групу сибірського спецназу на Донбасі

Фото: Росія втратила групу спецназу на Донбасі (facebook com mod mil rus)
Автор: Олександр Мороз

Українські військові в Донецькій області знищили групу російського спецназу з Сибіру. Втрати зазнала 24-та окрема бригада спецназу ГРУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Повідомляється, що десантники знищили групу російських спецназівців з Сибіру в районі селища Ямпіль.

"Зокрема, на відео зафіксовано залишки бронетехніки та особового складу 24-ї окремої бригади спеціального призначення Головного управління (раніше відоме як ГРУ) Генерального штабу Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Українські десантники продовжують успішно вести бойові дії на цьому напрямку, постійно знищуючи російських окупантів і їх бронетехніку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ провели успішну операцію в Харківській області, знищивши два танки і бліндаж противника.

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Збройні сили УкраїниДонецька областьВійна Росії проти України