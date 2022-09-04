ВСУ ликвидировали еще 450 оккупантов и 15 танков: названы новые потери России

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 450 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 49500 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком и Криворожском направлениях.

Напомним, ВСУ на юге уничтожили почти 140 оккупантов и много техники, в том числе установку C-300.

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