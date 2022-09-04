ВСУ ликвидировали еще 450 оккупантов и 15 танков: названы новые потери России
Фото: ВСУ ликвидировали еще 450 оккупантов и 15 танков (Getty Images)
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 450 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 49500 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком и Криворожском направлениях.
Общие боевые потери России на 4 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 49500 (+450) человек ликвидировано;
- танков - 2049 (+15);
- боевых бронированных машин - 4430 (+27);
- артиллерийских систем - 1147 (+13);
- РСЗО - 294 (+1);
- средства ПВО - 156 (+3);
- самолетов - 236 (+1);
- вертолетов - 206 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 864 (+0);
- крылатые ракеты - 203 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3276 (+8);
- специальной техники - 106 (+1).
Напомним, ВСУ на юге уничтожили почти 140 оккупантов и много техники, в том числе установку C-300.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.