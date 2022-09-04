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ВСУ ликвидировали еще 450 оккупантов и 15 танков: названы новые потери России

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Воскресенье 04 сентября 2022 09:04
ВСУ ликвидировали еще 450 оккупантов и 15 танков: названы новые потери России Фото: ВСУ ликвидировали еще 450 оккупантов и 15 танков (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 450 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 49500 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком и Криворожском направлениях.

Общие боевые потери России на 4 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 49500 (+450) человек ликвидировано;
  • танков - 2049 (+15);
  • боевых бронированных машин - 4430 (+27);
  • артиллерийских систем - 1147 (+13);
  • РСЗО - 294 (+1);
  • средства ПВО - 156 (+3);
  • самолетов - 236 (+1);
  • вертолетов - 206 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 864 (+0);
  • крылатые ракеты - 203 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3276 (+8);
  • специальной техники - 106 (+1).

Напомним, ВСУ на юге уничтожили почти 140 оккупантов и много техники, в том числе установку C-300.

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