ЗСУ ліквідували ще 450 окупантів і 15 танків: названі нові втрати Росії

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 450 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 49500 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Нагадаємо, ЗСУ на півдні знищили майже 140 окупантів і багато техніки, в тому числі установку C-300.

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