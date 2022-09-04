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ЗСУ ліквідували ще 450 окупантів і 15 танків: названі нові втрати Росії

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Неділя 04 вересня 2022 09:04
ЗСУ ліквідували ще 450 окупантів і 15 танків: названі нові втрати Росії Фото: ЗСУ ліквідували ще 450 окупантів і 15 танків (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 450 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 49500 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 4 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 49500 (+450) осіб ліквідовано;
  • танків - 2049 (+15);
  • бойових броньованих машин - 4430 (+27);
  • артилерійських систем - 1147 (+13);
  • РСЗВ - 294 (+1);
  • засоби ППО - 156 (+3);
  • літаків - 236 (+1);
  • гелікоптерів - 206 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 864 (+0);
  • крилаті ракети - 203 (+0);
  • кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3276 (+8);
  • спеціальної техніки - 106 (+1).

Нагадаємо, ЗСУ на півдні знищили майже 140 окупантів і багато техніки, в тому числі установку C-300.

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