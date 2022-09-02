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ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и 12 танков: названы новые потери России

Фото: ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и 12 танков (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За минувшие сутки украинские войска ликвидировали еще 350 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 48700 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России на 02.09 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 48700 (+350) человек ликвидировано;
  • танков - 2009 (+12);
  • боевых бронированных машин - 4366 (+21);
  • артиллерийских систем - 1126 (+11);
  • РСЗО - 289 (+2);
  • средства ПВО - 153 (+0);
  • самолетов - 234 (+0);
  • вертолетов - 205 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 853 (+2);
  • крылатые ракеты - 198 (+2);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3247 (+8);
  • специальной техники - 105 (+1).

Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины отбили штурм российских оккупантов на нескольких направлениях. В то же время наши воины уничтожили много живой силы и техники врага в Харьковской и Херсонской областях.

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