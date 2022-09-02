ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и 12 танков: названы новые потери России

За минувшие сутки украинские войска ликвидировали еще 350 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 48700 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины отбили штурм российских оккупантов на нескольких направлениях. В то же время наши воины уничтожили много живой силы и техники врага в Харьковской и Херсонской областях.

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