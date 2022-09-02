ВСУ мощно ударили по врагу в Харьковской и Херсонской областях, - Генштаб

Вооруженные силы Украины отбили штурм российских оккупантов на нескольких направлениях. В то же время наши воины уничтожили много живой силы и техники врага в Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Вооруженных сил РФ в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг осуществлял обстрелы из минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Пушкари, Хреновка, Сеньковка Черниговской области и Сушу, Новая Слобода и Нововасильевка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью недопущения потери контроля над занятыми рубежами и логистическими маршрутами в Харьковской области. Пытается найти слабые места в обороне наших войск и улучшить тактическое положение.

На Харьковском направлении осуществлял обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Руськие Тишки, Черкасские Тишки, Питомник, Большие Проходы, Старый Салтов, Петровка, Победа, Дементеевка, Пришиб.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Шестаково, Байрак, Руськие Тишки и веселое.

На Славянском направлении осуществлял огневое поражение военной и гражданской инфраструктуры с использованием танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Бражковка, Дибровное.

На Донецком направлении враг основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском и Новопавловском направлениях пытается улучшить тактическое положение, осуществляет огневое поражение наших войск. Пытается сковывать действия подразделений Сил обороны и не допустить их переброски на другие направления.

На Краматорском направлении осуществлял обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Григоровка, Донецкое, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Раздоловка, Веселое.

Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Бахмутском направлении враг обстреливал из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сухая Балка, Юрьевка, Бахмутское, Майорськ, Зайцевое, Соледар, Бахмут, Яковлевка, Белогоревка.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут, Яковлевка.

Подразделениями Сил обороны было отражено наступление противника в направлениях населенных пунктов Бахмутское и Бахмут, а также Веселая Долина и Майорськ.

На Авдеевском направлении противник осуществлял обстрелы из имеющихся видов вооружения в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Веселое, Опытное, Водяное, Тоненькое, Первомайское, Карловка.

Наши войска успешно отбили наступление подразделений противника в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское и Невельське.

Также были отбиты штурмовые действия врага, которые он пытался провести в направлениях населенных пунктов Авдеевка и Красногоровка.

На Новопавловскому направлении подразделения противника осуществляли обстрелы из минометов, танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Никольское, Пречистовка, Великая Новоселка, Богоявленка, Новомайорськ, Нескучное. Активных наступательных действий враг не проводил.

На Запорожском направления активных наступательных действий вражеские подразделения не осуществляли.

На Южнобугском направлении противник сосредоточивается на обороне занятых ранее рубежей и позиций.

Осуществлял обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Александровка, Посад-Покровское, Прибугское, Новониколаевка, Любомировка, Новогригорьевка, Киселевка, Первомайское, Кобзарци, Партизанское, Красная Долина, Широкое, Березнеговатое, Большое Артакове, Андреевка, Новоселовка, Шевченково, Ольгино, Миролюбовка, Любимовка и Петровка.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Лозовое, Сухой Пруд, Большое Артакове, Хрещенивка.

Был остановлен Силами обороны во время ведения наступательных действий в направлении населенного пункта Потемкино.

В Черноморской и Азовской морских зонах основные усилия противника сосредоточены на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению высокоточного оружия находятся носители крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Силы обороны продолжают нанесение ударов по объектам противника. Так, в населенном пункте Новоосиновка Харьковской области в результате эффективно нанесенного Силами обороны огневого поражения в ночь с 31 августа на 1 сентября уничтожен склад горюче-смазочных материалов противника. Количество уничтоженной техники и личного состава уточняется.

В населенном пункте Таврийск Херсонской области, 30 августа по результатам огневого поражения места дислокации противника на фондах бывшего АТП, потери врага составили более 20 единиц вооружения и военной техники, потери живой силы - уточняются.