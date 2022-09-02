ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів і 12 танків: названі нові втрати Росії

За минулу добу українські війська ліквідували ще 350 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 48700 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

Найбільших втрат за добу противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України відбили штурм російських окупантів на кількох напрямках. У той же час наші воїни знищили багато живої сили і техніки ворога в Харківській і Херсонській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.