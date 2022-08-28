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ЗСУ ліквідували ще 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати росіян

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Україна, Неділя 28 серпня 2022 09:10
ЗСУ ліквідували ще 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати росіян Фото: Росія втратила в Україні вже близько 46 750 своїх військових вбитими (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 250 окупантів. Всього Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила вже близько 46 750 своїх військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 46750 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків - 1942 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 4257 (+3) од,
  • артилерійських систем - 1050 (+5) од,
  • РСЗВ - 274 (+0) од,
  • засоби ППО - 148 (+0) од,
  • літаків - 234 (+0) од,
  • гелікоптерів - 202 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 838 (+2),
  • крилаті ракети - 196 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3171 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ вдарили по опорних пунктах ворога і знищили два склади з боєприпасами під Херсоном.

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