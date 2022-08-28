ЗСУ ліквідували ще 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати росіян

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 250 окупантів. Всього Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила вже близько 46 750 своїх військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 46750 (+250) осіб ліквідовано,

танків - 1942 (+3) од,

бойових броньованих машин - 4257 (+3) од,

артилерійських систем - 1050 (+5) од,

РСЗВ - 274 (+0) од,

засоби ППО - 148 (+0) од,

літаків - 234 (+0) од,

гелікоптерів - 202 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 838 (+2),

крилаті ракети - 196 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3171 (+6) од,

спеціальна техніка - 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ вдарили по опорних пунктах ворога і знищили два склади з боєприпасами під Херсоном.

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