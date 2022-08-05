ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії

ЗСУ за минулу добу знищили ще 150 окупантів і кілька ворожих ППО. Всього Росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 41650 своїх військових убитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, експерти ISW вважають, що якщо Україна зможе посилити наступ на Ізюм і одночасно переходити в контрнаступ на Херсонському напрямку, то російським військам під Харковом, ймовірно, доведеться відступати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.