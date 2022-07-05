ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названи новые потери России
Фото: российские военные за сутки потеряли еще 150 военных (Getty Images)
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 230 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 36350 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери россияне понесли на Славянском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на е июля ориентировочно составили:
- личного состава - около 36350 (+150) человек ликвидировано;
- танков - 1594 (+5);
- боевых бронированных машин - 3772 (+18);
- артиллерийских систем - 806 (+2);
- РСЗО - 247 (+1) ;
- средства ПВО - 105 (+0);
- самолетов - 217 (+0);
- вертолетов - 187 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 660 (+2);
- крылатые ракеты - 144 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 2634 (+5);
- специальной техники - 65 (+0).
Напомним, ВСУ ударили по нескольким складам в российском тылу на оккупированном Донбассе.
Кроме того, украинские войска ударили по военному складу россиян в оккупированном Снежном.
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