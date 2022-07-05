ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названо нові втрати Росії
Фото: російські військові за добу втратили ще 150 військових (Getty Images)
За минулу добу Збройні сили України ліквідували 230 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 36350 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат росіяни зазнали на Слов'янському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на е липня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 36350 (+150) осіб ліквідовано;
- танків - 1594 (+5);
- бойових броньованих машин - 3772 (+18);
- артилерійських систем - 806 (+2);
- РСЗВ - 247 (+1) ;
- засоби ППО - 105 (+0);
- літаків - 217 (+0);
- вертольотів - 187 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 660 (+2);
- крилаті ракети - 144 (+0);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2634 (+5);
- спеціальної техніки - 65 (+0).
Нагадаємо, ЗСУ вдарили по декількох складах в російському тилу на окупованому Донбасі.
Крім того, українські війська вдарили по військовому складу росіян в окупованому Сніжному.
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