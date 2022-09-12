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ВСУ ликвидировали почти 53 тысячи оккупантов, - Генштаб

Фото: ВСУ ликвидировали почти 53 тысячи оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки, 11 сентября, украинские военные ликвидировали еще 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 52950 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Криворожском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери России на 12 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 52950 (+300) человек ликвидировано;
  • танков - 2168 (+14);
  • боевых бронированных машин - 4640 (+23);
  • артиллерийских систем - 1269 (+6);
  • РСЗО - 311 (+0);
  • средства ПВО - 162 (+0);
  • самолетов - 243 (+1);
  • вертолетов - 213 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 903 (+1);
  • крылатые ракеты - 216 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3463 (+18);
  • специальной техники - 117 (+0).

Напомним, на южных рубежах ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Каховке, район сосредоточения вражеского вооружения, станцию РЭБ, живую силу и технику оккупантов.

Кроме того, ВСУ разбили очередную колонну российской военной техники.

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