ВСУ ликвидировали почти 53 тысячи оккупантов, - Генштаб

За минувшие сутки, 11 сентября, украинские военные ликвидировали еще 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 52950 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Криворожском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на 12 сентября ориентировочно составили:
Напомним, на южных рубежах ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Каховке, район сосредоточения вражеского вооружения, станцию РЭБ, живую силу и технику оккупантов.
Кроме того, ВСУ разбили очередную колонну российской военной техники.
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