ЗСУ ліквідували понад 53 тисячі окупантів: названі нові втрати Росії

За минулу добу українські військові ліквідували ще 350 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 53300 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати Росії на 13 вересня орієнтовно склали: особового складу - близько 53300 (+350) осіб ліквідовано;

танків - 2175 (+7);

бойових броньованих машин - 4662 (+22);

артилерійських систем - 1279 (+10);

РСЗВ - 311 (+0);

засоби ППО - 165 (+3);

літаків - 244 (+1);

гелікоптерів - 213 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 904 (+1);

крилаті ракети - 233 (+17);

кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3469 (+6);

спеціальної техніки - 117 (+0). У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.