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ЗСУ ліквідували понад 53 тисячі окупантів: названі нові втрати Росії

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Київ, Вівторок 13 вересня 2022 09:19
ЗСУ ліквідували понад 53 тисячі окупантів: названі нові втрати Росії Фото: ЗСУ ліквідували понад 53 тисячі окупантів (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

За минулу добу українські військові ліквідували ще 350 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 53300 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати Росії на 13 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 53300 (+350) осіб ліквідовано;
  • танків - 2175 (+7);
  • бойових броньованих машин - 4662 (+22);
  • артилерійських систем - 1279 (+10);
  • РСЗВ - 311 (+0);
  • засоби ППО - 165 (+3);
  • літаків - 244 (+1);
  • гелікоптерів - 213 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 904 (+1);
  • крилаті ракети - 233 (+17);
  • кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3469 (+6);
  • спеціальної техніки - 117 (+0).

У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, за даними ISW, після успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській області російські окупанти не мають сили для зміцнення нової лінії фронту.

Крім того, британська розвідка повідомляє, що ВСУ розбили танкову армію, призначену для оборони Москви.

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