ВСУ ликвидировали более 50 тысяч российский военных, - Генштаб

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 350 оккупантов и вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 50150 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника на 06.09 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Напомним, ранее сообщалось, что за первые четыре дня украинского контрнаступления на юге Россия потеряла около 1500 солдат.
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