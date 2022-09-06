ЗСУ ліквідували понад 50 тисяч російський військових, - Генштаб

За минулу добу українські військові ліквідували ще 350 окупантів і вертоліт. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 50150 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника на 06.09 орієнтовно склали:
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за перші чотири дні українського контрнаступу на півдні Росія втратила близько 1500 солдатів.
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