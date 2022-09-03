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ВСУ ликвидировали более 49 тысяч российских оккупантов, - Генштаб

Фото: ВСУ ликвидировали более 49 тысяч российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За прошлые сутки украинские военные ликвидировали еще 350 оккупантов и 25 танков. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 49050 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях.

  • личного состава - 49050 (+350) человек;
  • танков - 2034 (+25) единиц;
  • боевых бронированных машин - 4403 (+37) единиц;
  • артиллерийских систем - 1134 (+8) единиц;
  • РСЗО - 293 (+4) единиц;
  • средства ПВО - 153 (+0) единиц;
  • самолетов - 235 (+1) единиц;
  • вертолетов - 205 (+0) единиц;
  • БПЛА - 864 (+11) единиц;
  • крылатые ракеты - 203 (+5) единиц;
  • корабли /катера - 15 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3268 (+21) единиц;
  • специальная техника - 105 (+0).

Как сообщалось, российские военные по данным на утро субботы, 3 сентября, обстреляли Днепропетровскую область ракетами и "Градами". Но ВСУ удалось сбить все 5 ракет, которые оккупанты направили на Днепр.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине из-за российской агрессии пострадали 1117 детей. Из них 380 погибли, еще 737 получили ранения.

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