Количество раненых детей из-за российской агрессии возросло: новые данные
С начала полномасштабной войны в Украине из-за российской агрессии пострадали 1117 детей. Из них 380 погибли, еще 737 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Стало известно, что 31 августа вследствие обстрела оккупантами города Балаклея Харьковской области получил травмы 13-летний мальчик.
С начала полномасштабной войны больше всего детей пострадали в:
- Донецкой области - 388;
- Харьковской - 204;
- Киевской - 116;
- Черниговской - 68;
- Николаевской - 67;
- Луганской - 61;
- Херсонской - 55;
- Запорожской - 46.
"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отметили в ведомстве.
Также в ОГП рассказали, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.
Как сообщалось, за минувшие сутки российские войска обстреляли шесть населенных пунктов в Донецкой области. Вследствие чего погибли трое гражданских, еще столько же получили ранения.
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