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Количество раненых детей из-за российской агрессии возросло: новые данные

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Киев, Суббота 03 сентября 2022 09:02
Количество раненых детей из-за российской агрессии возросло: новые данные Фото: количество раненых детей из-за российской агрессии возросло (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

С начала полномасштабной войны в Украине из-за российской агрессии пострадали 1117 детей. Из них 380 погибли, еще 737 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Стало известно, что 31 августа вследствие обстрела оккупантами города Балаклея Харьковской области получил травмы 13-летний мальчик.

С начала полномасштабной войны больше всего детей пострадали в:

  • Донецкой области - 388;
  • Харьковской - 204;
  • Киевской - 116;
  • Черниговской - 68;
  • Николаевской - 67;
  • Луганской - 61;
  • Херсонской - 55;
  • Запорожской - 46.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отметили в ведомстве.

Также в ОГП рассказали, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

Как сообщалось, за минувшие сутки российские войска обстреляли шесть населенных пунктов в Донецкой области. Вследствие чего погибли трое гражданских, еще столько же получили ранения.

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